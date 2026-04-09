С чего начать: фиксация потери

Юрист Александр Груздев в комментарии 24 Каналу рассказал, что потеря документов на земельный участок (государственного акта, договора купли-продажи или выписки из реестра) – ситуация неприятная, но вполне решаемая. Главное – придерживаться четкого алгоритма действий для получения дубликатов, которые имеют такую же юридическую силу, как и оригиналы.

Смотрите также Пользование чужой землей: какие права нужны и что грозит за нарушение

Прежде всего необходимо подтвердить факт отсутствия документов:

Напишите заявление о потере или похищении документов. Это обезопасит вас от возможных мошеннических действий с вашим имуществом. Объявление в прессе: Подайте объявление об утере документов в местную печатную газету ("В связи с утратой считать недействительным государственный акт на имя..."). Экземпляр газеты с объявлением обязательно сохраните – он понадобится для получения дубликатов.

Получение дубликатов в органах выдачи

По словам юриста, путь восстановления зависит от того, какой именно документ был утерян.

Александр Груздев Юрист, Адвокатское бюро Ивана Хомича Если утерян Государственный акт, то обратитесь в территориальный орган Госгеокадастра. Там можно получить копию акта (если он сохранился в архивах) или справку о том, что оригинал не сохранился. Также стоит заказать Выписку из Государственного земельного кадастра.

Обратитесь к нотариусу, который удостоверял сделку. Он выдаст дубликат договора. Если земля передавалась решением совета: Обратитесь в архив местного совета (сельского, поселкового или городского) за копией решения о передаче земли в собственность.

Даже если у вас есть дубликат старого образца (например, синий или зеленый госакт), право собственности, по словам юриста, обязательно должно быть внесено в современный Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Для этого обратитесь к государственному регистратору или нотариусу с пакетом документов:

паспорт и ИНН;

дубликат правоустанавливающего документа;

квитанция об уплате административного сбора. После регистрации вы получите Вытяг из Реестра, который и будет основным документом, подтверждающим ваше право сегодня.

Что делать, если дубликат получить невозможно?

Александр Груздев также отмечает, что бывают случаи, когда архивы уничтожены или данные в реестрах отсутствуют. В такой ситуации единственный путь – обращение в суд.

Можно подать иск о признании права собственности или заявление об установлении юридического факта владения имуществом.

Судебное решение, вступившее в законную силу, в этом случае само по себе становится правоустанавливающим документом, на основании которого проводится регистрация в Государственном реестре.

Специалист советует не медлить с восстановлением: "Наличие актуальных данных о вашей земле в электронных реестрах – это лучшая защита от рейдерства и залог того, что вы сможете свободно распоряжаться своим имуществом (продать, подарить или передать по наследству)".

Как приобрести землю с изменением целевого назначения: основные моменты