Стоимость свинины непоколебимо растет уже несколько лет, однако последние полгода темпы роста сильно ускорились. Скачок цен обусловлен рядом объективных факторов.

Как изменятся цены на свинину в Украине?

Аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии 24 Канала рассказал, что стремительное подорожание свинины в Украине обусловлено в первую очередь сокращением поголовья свиней. Оно стало результатом закрытия предприятий на востоке и юге Украины.

Максим Гопка Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Уменьшение внутреннего производства компенсируется импортом, но объемы импорта еще не достигли таких уровней, которые могут существенно повлиять на снижение цен. В частности, за август 2025 года было импортировано 4,5 тысячи тонн свинины, что на 48 процентов больше, чем в июле.

Обратите внимание! Однако, по словам специалиста, даже с учетом импорта цены на свинину остаются высокими. В краткосрочной перспективе можно ожидать дальнейший рост цен на свинину, с возможными незначительными колебаниями, связанными с изменениями в объемах импорта.

Радикального снижения цены на свинину не стоит ожидать в ближайшее время,

– добавил аналитик.

Важно! Таким образом, в ближайшие месяцы можно ожидать, что цены на молочные продукты и свинину продолжат расти, хотя темпы этого роста могут несколько замедлиться, если ситуация на рынке стабилизируется.

