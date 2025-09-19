Почему так стремительно дорожает свинина и спадут ли темпы роста цен
- Цены на свинину в Украине стремительно растут из-за сокращения поголовья свиней, вызванное закрытием предприятий на востоке и юге страны.
- Несмотря на импорт, цены остаются высокими, и ожидается их дальнейший рост в краткосрочной перспективе.
Стоимость свинины непоколебимо растет уже несколько лет, однако последние полгода темпы роста сильно ускорились. Скачок цен обусловлен рядом объективных факторов.
Как изменятся цены на свинину в Украине?
Аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии 24 Канала рассказал, что стремительное подорожание свинины в Украине обусловлено в первую очередь сокращением поголовья свиней. Оно стало результатом закрытия предприятий на востоке и юге Украины.
Уменьшение внутреннего производства компенсируется импортом, но объемы импорта еще не достигли таких уровней, которые могут существенно повлиять на снижение цен. В частности, за август 2025 года было импортировано 4,5 тысячи тонн свинины, что на 48 процентов больше, чем в июле.
Обратите внимание! Однако, по словам специалиста, даже с учетом импорта цены на свинину остаются высокими. В краткосрочной перспективе можно ожидать дальнейший рост цен на свинину, с возможными незначительными колебаниями, связанными с изменениями в объемах импорта.
Радикального снижения цены на свинину не стоит ожидать в ближайшее время,
– добавил аналитик.
Важно! Таким образом, в ближайшие месяцы можно ожидать, что цены на молочные продукты и свинину продолжат расти, хотя темпы этого роста могут несколько замедлиться, если ситуация на рынке стабилизируется.
Производство говядины в Украине растет у населения и фермеров
В июле 2025 года в Украине забили 14,8 тысяч тонн крупного рогатого скота, что на 63% больше, чем в июне.
Производство говядины в июле 2025 года разделилось поровну между фермерскими хозяйствами и населением, оба произвели по 7,4 тысячи тонн.