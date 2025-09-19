Вартість свинини непохитно зростає вже кілька років, однак останні пів року темпи росту сильно прискорились. Стрибок цін зумовлений низкою об'єктивних факторів.

Як зміняться ціни на свинину в Україні?

Аналітик УКАБ Максим Гопка у коментарі 24 Каналу розповів, що стрімке здорожчання свинини в Україні обумовлене в першу чергу скороченням поголів'я свиней. Воно стало результатом закриття підприємств на сході та півдні України.

Максим Гопка Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Зменшення внутрішнього виробництва компенсується імпортом, але обсяги імпорту ще не досягли таких рівнів, які можуть суттєво вплинути на зниження цін. Зокрема, за серпень 2025 року було імпортовано 4,5 тисячі тонн свинини, що на 48 відсотків більше, ніж у липні.

Зверніть увагу! Однак, за словами фахівця, навіть з урахуванням імпорту ціни на свинину залишаються високими. У короткостроковій перспективі можна очікувати подальше зростання цін на свинину, з можливими незначними коливаннями, пов'язаними зі змінами в обсягах імпорту.

Радикального зниження ціни на свинину не варто очікувати найближчим часом,

– додав аналітик.

Важливо! Таким чином, у найближчі місяці можна очікувати, що ціни на молочні продукти й свинину продовжать зростати, хоча темпи цього зростання можуть дещо сповільнитися, якщо ситуація на ринку стабілізується.

