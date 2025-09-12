Які ціни на курку у супермаркетах?

Постійне зростання вартості курятини прослідковується вже кілька останніх років, однак протягом останнього року ціна за кілограм злітала шаленими темпами, повідомляє 24 Канал. Стрімке здорожчання почалося з травня 2025 року.

На вартість курятини вплинула ціла низка чинників: від підвищення вартості електроенергії та кормів до загального зростання вартості виробництва. У вересні 2024 року середня вартість курячого філе складала 167,36 гривні за кілограм. Наразі ж кілограм філе у середньому коштує 238,87 гривні за кілограм. Цей вид курячого м'яса за рік здорожчав майже у півтора раза.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на куряче філе у популярних супермаркетах України:

Куряче філе, 1 кілограм

Metro 277,58 гривні;

Novus 234 гривні;

Megamarket 245,10 гривні;

АТБ 243,29 гривні;

Сільпо 230 гривень;

Varus 229,90 гривні.

