Чому свинина дорожчає на ринках України?

Вартість свинини в Україні у 2025 році зростала щомісяця, повідомляє 24 Канал із посиланням на дані Державної служби статистики. Висхідний ріст цін фіксується через те, що виробництво цього року падає швидшими темпами, ніж торік.

Читайте також Свинарі ЄС зазнають серйозних збитків через китайські мита

Промислове виробництво свинини зменшилося на 14 – 15% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, а загальне скорочення галузі оцінюють на рівні близько 10%. Крім того, рекордно зменшилось поголів'я свиней у 2025 році до менше ніж 2,9 мільйона голів. Це безпосередньо вплинуло на обсяги виробництва та ціни.

Важливо! Якщо ще у січні 2025 року середня вартість свинини була 188,05 гривні за кілограм, то у серпні вартість зросла аж до 248,93 гривні за кілограм. Вартість зросла на понад 60 гривень за пів року.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на свинину у популярних супермаркетах України:

Свинина грудинка, 1 кілограм

Metro 213,10 гривні;

Novus 204,00 гривні;

Megamarket 249,00 гривень;

Auchan 195,00 гривень.

АЧС вже охопила 51 країну: хвороба загрожує продовольчій безпеці світу