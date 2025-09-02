Зеленский подписал закон о соево-рапсовых правках
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №13157, который включает "соево-рапсовые правки" для поддержки отечественной переработки и включает изменения в Налоговый кодекс.
- Законопроект предусматривает введение экспортной пошлины на рапс и сою в размере 10% и создание фонда поддержки товаропроизводителей, что является частью компромисса от аграрного комитета.
Владимир Зеленский подписал закон, содержащий так называемые "соево-рапсовые правки". Соответствующий законопроект был принят Радой еще в середине июля.
Президент подписал соево-рапсовые правки
Владимир Зеленский подписал законопроект №13157 о внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения", сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду. Этот законопроект содержит и положения о соево-рапсовых правках.
Читайте также 3 крупнейших импортера основных масличных и зерновых культур Украины
Законопроект подписан во вторник, 2 сентября. После подписания закона Президентом, он вступает в силу на следующий день после официального опубликования в газете "Голос Украины" и в Ведомостях Верховной Рады Украины. Его должны опубликовать в течение 15 дней.
Законопроект 13157, содержащий так называемые "соевые правки", направленные на поддержку отечественной переработки подписан. Поздравляю!!!,
– написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Важно! Законопроект включал 2 правки, которые касаются экспорта масличных. Первая – непосредственно по пошлине на масличные. Вторая правка касается создания фонда поддержки товаропроизводителей. Это компромисс, которого требовал аграрный комитет, чтобы поддержать "соево-рапсовые" правки.
Верховная Рада проголосовала за соево-рапсовые правки еще в середине июля
- Верховная Рада Украины 16 июля приняла законопроект №13157 с соево-рапсовыми правками, которые предусматривают введение экспортной пошлины на рапс и сою.
- Законопроект также предусматривает создание фонда поддержки товаропроизводителей как часть компромисса, предложенного аграрным комитетом.
- Первая правка непосредственно предусматривает введение экспортной пошлины на рапс и сою в размере 10% с 1 числа за месяцем принятия закона.
- Вторая правка касается создания фонда поддержки товаропроизводителей. Это компромисс, которого требовал аграрный комитет, чтобы поддержать "соево-рапсовые" правки.