Бразилия готовится к скачку экспорта: что изменит соглашение Меркосур с ЕС

Бразилия рассчитывает существенно нарастить экспорт в ближайшие годы благодаря соглашению о свободной торговле с Европейским Союзом. Ожидается, что снятие пошлин откроет новые возможности для аграрного и промышленного секторов.

Как соглашение между Меркосур и ЕС повлияет на экспорт?

Правительство Бразилии прогнозирует рост экспорта страны на 13% до 2038 года, сообщает Reuters. По словам вице-президента Жеральдо Алкмина, это будет возможно в случае полной реализации торгового соглашения между блоком Меркосур и Европейский Союз.

По его словам, особенно ощутимый эффект ожидается в промышленном секторе, где экспорт может вырасти на 26%. Важным фактором станет постепенное снижение пошлин, в частности для около 5 тысяч товаров, для которых тарифы будут обнулены уже с 1 мая.

Несмотря на то, что соглашение еще сталкивается с юридическими вызовами со стороны отдельных стран ЕС, процесс либерализации торговли фактически стартует уже сейчас. Полную отмену тарифов между сторонами планируют завершить в течение 12 лет.

Какие сектора выигрывают больше всего?

Среди отраслей, которые первыми почувствуют эффект от новых условий торговли, называют аграрный сектор. В частности, речь идет об экспорте сахара, фруктов, говядины и мяса птицы.

В то же время соглашение предусматривает баланс интересов обеих сторон. В случае резкого роста импорта страны могут применять временные ограничения, чтобы защитить внутренний рынок.

Ожидается, что активизация торговли будет способствовать не только увеличению экспорта, но и импорта. Уже сейчас объем товарооборота между Бразилией и ЕС составляет около 100 миллиардов долларов США, что подчеркивает значительный потенциал дальнейшего развития сотрудничества.

Цены на сахар растут на фоне наращивания производства этанола

Мировые цены на сахар-сырец поднялись до максимума более чем за месяц, поскольку инвесторы начали сворачивать "медвежьи" ожидания, сообщает Bloomberg. Рынок реагирует на предположение, что бразильские переработчики могут активнее направлять сахарный тростник на производство этанола, а не сахара. Самый активный фьючерсный контракт в Нью-Йорке за одну сессию вырос примерно на 1,7% и превысил отметку 15 центов за фунт, продолжив восходящую динамику второй день подряд.

В то же время ситуация остается неоднозначной. С одной стороны, геополитическое напряжение на Ближнем Востоке поддерживает спрос на биотопливо. С другой – снижение цен на этанол в самой Бразилии сдерживает желание заводов массово переориентироваться на его производство. Эксперты также указывают на неопределенность относительно способности рынка поглотить большие объемы этанола.

Дополнительным сигналом для инвесторов стал технический рост: котировки преодолели важный уровень – 200-дневную скользящую среднюю. По данным рынка, часть игроков уже сократила короткие позиции. Если тенденция сохранится, цены могут подняться выше 17 центов за фунт в ближайшей перспективе.

В ЕС против: Украина резко сокращает производство и экспорт сахара

Украина сокращает производство сахара из-за ограничений торговли и проблем с экспортной логистикой, ожидается снижение производства на 26,3% в 2025–2026 годах.

Экспорт сахара уменьшился на 14,2% в 2024–2025 годах, основные рынки сбыта – Африка и Ближний Восток, ожидается дальнейшее падение до 505 тысяч тонн.

Внутреннее потребление также снижается. Если до полномасштабной войны украинцы потребляли около 1,1 миллиона тонн сахара в год, то в сезоне 2025–2026 этот показатель может сократиться до 0,9 миллиона тонн.