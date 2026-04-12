Не все деревья на собственном участке можно спилить: какие виды под запретом

Некоторые деревья находятся под охраной закона или же являются определяющими для поддержания флоры и фауны местности. Поэтому, даже на своей земле не все культуры можно спилить, исключения бывают только в непредсказуемых и аварийных ситуациях.

Можно ли спиливать деревья на собственном земельном участке?

О том, существует ли в Украине запрет на то, чтобы срубить дерево на своей земле, рассказал в комментарии для УНИАН юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин.

Фактически спиливать деревья на своем участке можно, ведь это собственность хозяина и он имеет право делать, как считает нужным.

По общему правилу владелец в пределах своего участка может распоряжаться деревом так, как считает нужным, в том числе и срубить его, если это не повлияет на местную флору и фауну. В целом лицо имеет право распоряжаться своим имуществом так, чтобы это не навредило другим,

– пояснил юрист.

Однако он акцентировал, что в некоторых случаях срубку дерева следует согласовывать с местными властями. Речь идет о деревьях с частных участков, которые имеют влияние на фауну или флору и без них ухудшится состояние соседнего участка. В то же время спиливать дерево нельзя, если оно:

находится в списке Красной книги;

является национальным памятником и имеет особый статус;

охраняется законом.

Также на участках многоквартирных домов действуют другие правила. Самовольно спилить дерево не получится. Нужно решать вопрос совместно со всеми жильцами дома, ведь это общая собственность. Такой вариант действует при имеющемся ОСМД.

Если же придомовая территория является коммунальной собственностью, то за деревья будет нести ответственность соответствующее предприятие.

За то, в каком состоянии находятся небольшие деревья, как правило, отвечают управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда, а за растения большого размера - специализированные коммунальные предприятия,

– пояснил Сергей Ланкин.

В частности юрист отмечает, что за незаконную вырубку деревьев можно получить штрафы или даже уголовное производство и лишение свободы до 3 лет, если вред для лесного фонда существенный.

Когда можно спилить дерево без предупреждения властей?

В то же время, как пишут Новини.LIVE, бывают ситуации когда разрешение на удаление дерева оформляют по факту ситуации. Чаще всего это случаи, когда растение угрожает жизни человека или может повредить имущество. Например, во время грозы или порывов ветра дерево наклонилось (раскололось) над домом и может повредить кровлю. Тогда лучше быстро принять меры и спилить растение, чтобы оно не навредило частной собственности.

Также сначала срубить дерево, а только потом сообщить об этом властям можно:

во время строительства объектов архитектуры;

после того, как дерево достигает возрастного предела;

в соответствии с ликвидацией аварийных последствий;

во время устранения последствий стихийного бедствия;

когда это аварийное дерево, или сухостой с диаметром корневой шейки до 5 сантиметров;

если нужно осуществить ремонт линий электропередач, подстанций или теплосетей.

