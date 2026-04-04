Где нельзя сжигать ветки и сухие листья?

Правила пожарной безопасности в Украине запрещают разжигать костры ближе чем в 30 метрах от любых зданий и сооружений, рассказали в ГСЧС Украины.

Нельзя также разводить открытый огонь:

от стоянок с автомобилями – ближе 25 метров

от хвойного леса – ближе 50 метров;

от лиственного леса – ближе 25 метров.

В то же время спасатели отмечают, что готовить пищу на открытом огне можно на расстоянии от 5 метров. Однако место, где будет разводиться огонь, необходимо перед этим специально обустроить.

Место для костра следует очистить до слоя почвы и обкопать полосой очищенной земли шириной не менее 2,5 метра,

– отметили специалисты.

При этом после приготовления пищи ни в коем случае нельзя выбрасывать непогашенный уголь.

А вот сжигать ветки, сухую траву, листья на природе правила позволяют только в исключительных случаях. Это имеют право делать исключительно чрезвычайники во время тушения пожаров в природных экосистемах.

Сжигание сухой травы и листьев – одна из самых распространенных причин возникновения пожаров на открытых территориях, в частности на частных земельных участках и сельскохозяйственных угодьях,

– отмечают в ГСЧС.

Какие штрафы за нарушение правил?

В других случаях за сжигание сухой травы и растительности украинцы могут получить немалые штрафы. Несколько лет назад Рада повысила наказание за разведение пожаров, и теперь санкции составляют:

для обычных украинцев - от 3 060 до 6 120 гривен ;

; для должностных лиц – от 15 300 до 21 420 гривен.

За сжигание сухостоя на территориях природно-заповедного фонда можно получить штраф от 6 120 до 12 240 гривен.

Если же при этом погибнут животные или люди на пожаре, наказание возрастет от 21 420 до 30 600 гривен. При особо разрушительных последствиях возможно даже заключение от 5 до 10 лет.

Однако сжигать сухие ветки, например, правила позволяют в быту:

для приготовления пищи в печи, на мангале или другом оборудовании;

для обогрева жилья.

Также можно сжечь сухие ветви во время культурных обрядов, например, для костра на Ивана Купала. Но для этого требуется отдельное разрешение.

В этих случаях нужно заранее согласовать место и время с местными властями,

– добавили в службе.

Важно! Ни в коем случае нельзя сжигать ветви, листьев в ветреную погоду. Ведь сильный ветер значительно повышает риски пожара.

Что делать с сухими листьями и ветками?