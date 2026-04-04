Де не можна спалювати гілки та сухе листя?
Правила пожежної безпеки в Україні забороняють розпалювати багаття ближче ніж за 30 метрів від будь-яких будівель і споруд, розповіли в ДСНС України.
Не можна також розводити відкритий вогонь:
- від стоянок з автомобілями – ближче за 25 метрів
- від хвойного лісу – ближче за 50 метрів;
- від листяного лісу – ближче за 25 метрів.
Водночас рятувальники зазначають, що готувати їжу на відкритому вогні можна на відстані від 5 метрів. Однак місце, де розводитиметься вогонь, необхідно перед цим спеціально облаштувати.
Місце для багаття слід очистити до шару ґрунту та обкопати смугою очищеної землі шириною не менше 2,5 метра,
– зазначили фахівці.
При цьому після приготування їжі в жодному разі не можна викидати незагашене вугілля.
А от спалювати гілки, суху траву, листя на природі правила дозволяють лише у виняткових випадках. Це мають право робити виключно надзвичайники під час гасіння пожеж у природних екосистемах.
Спалювання сухої трави та листя – одна з найпоширеніших причин виникнення пожеж на відкритих територіях, зокрема на приватних земельних ділянках та сільськогосподарських угіддях,
– наголошують у ДСНС.
Які штрафи за порушення правил?
В інших випадках за спалювання сухої трави та рослинності українці можуть отримати чималі штрафи. Кілька років тому Рада підвищила покарання за розведення пожеж, тож тепер санкції становлять:
- для звичайних українців — від 3 060 до 6 120 гривень;
- для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 гривень.
За спалювання сухостою на територіях природно-заповідного фонду можна отримати штраф від 6 120 до 12 240 гривень.
Якщо ж при цьому загинуть тварини чи люди на пожежі, покаранння зросте від 21 420 до 30 600 гривень. За особливо руйнівних наслідків можливе навіть ув’язнення від 5 до 10 років.
Однак спалювати сухі гілки, наприклад, правила дозволяють у побуті:
- для приготування їжі у печі, на мангалі чи іншому обладнанні;
- для обігріву житла.
Тако можна спалити сухі гілки під час культурних обрядів, наприклад, для багаття на Івана Купала. Але для цього потрібен окремий дозвіл.
У цих випадках потрібно заздалегідь погодити місце і час із місцевою владою,
– додали у службі.
Важливо! В жодному разі не можна спалювати гілки, листя у вітряну погоду. Адже сильний вітер значно підвищує ризики пожежі.
Що робити з сухим листям та гілками?
Сухе листя та траву значно корисніше компостувати. У результаті можна отримати натуральне добриво, яке добре підходить для покращення структури ґрунту та підживлення рослин.
Сам процес компостування досить простий і не потребує складних умов. Спершу потрібно підготувати місце – це може бути спеціальний контейнер або звичайна яма на ділянці. Далі слід поступово закладати органічні відходи: залишки овочів і фруктів, кавову гущу, чай, скошену траву, опале листя, подрібнені гілки, бур’яни чи навіть папір.
Водночас важливо пам’ятати, що до компосту не можна додавати кістки, хворі або оброблені хімікатами рослини, а також неорганічні матеріали, наприклад, пластик, метал, гуму чи синтетичні тканини. Щоб компост правильно "дозрівав", йому необхідний доступ повітря та достатня вологість, тому масу варто періодично перемішувати і зволожувати.