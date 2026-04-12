Чи можна спилювати дерева на власній земельній ділянці?

Про те, чи існує в Україні заборона на те, щоб зрубати дерево на своїй землі, розповів у коментарі для УНІАН юрист Адвокатського об'єднання "Глоба і Глоба" Сергій Ланкін.

Фактично спилювати дерева на своїй ділянці можна, адже це власність господаря і він має право робити, як вважає за потрібне.

За загальним правилом власник у межах своєї ділянки може розпоряджатися деревом так, як вважає за потрібне, у тому числі й зрубувати його, якщо це не вплине на місцеву флору та фауну. Загалом особа має право розпоряджатися своїм майном так, щоб це не нашкодило іншим,

– пояснив юрист.

Однак він акцентував, що в деяких випадках зрубування дерева слід погоджувати з місцевою владою. Йдеться про дерева з приватних ділянок, які мають вплив на фауну чи флору і без них погіршиться стан сусідньої ділянки. Водночас спилювати дерево не можна, якщо воно:

перебуває у списку Червоної книги;

є національною пам'яткою і має особливий статус;

охороняється законом.

Також на ділянках багатоквартирних будинків діють інші правила. Самовільно спиляти дерево не вийде. Потрібно розв'язувати питання спільно з усіма мешканцями будинку, адже це спільна власність. Такий варіант діє за наявного ОСББ.

Якщо ж прибудинкова територія є комунальною власністю, то за дерева нестиме відповідальність відповідне підприємство.

За те, у якому стані знаходяться невеликі дерева, як правило, відповідають керуючі компанії з обслуговування житлового фонду, а за рослини великого розміру - спеціалізовані комунальні підприємства,

– пояснив Сергій Ланкін.

Зокрема юрист наголошує, що за незаконну вирубку дерев можна отримати штрафи або навіть кримінальне провадження і позбавлення волі до 3 років, якщо шкода для лісового фонду суттєва.

Коли можна спиляти дерево без попередження влади?

Водночас, як пишуть Новини.LIVE, бувають ситуації коли дозвіл на видалення дерева оформлюють по факту ситуації. Найчастіше це випадки, коли рослина загрожує життю людини або може пошкодити майно. Наприклад, під час грози чи поривів вітру дерево нахилилося (розкололося) над будинком і може пошкодити покрівлю. Тоді краще швидко вжити заходів і спиляти рослину, щоб вона не зашкодила приватній власності.

Також спочатку зрубати дерево, а лише потім повідомити про це владу можна:

під час будівництва об'єктів архітектури;

після того, як дерево досягає вікової межі;

відповідно до ліквідації аварійних наслідків;

під час усунення наслідків стихійного лиха;

коли це аварійне дерево, або сухостій із діаметром кореневої шийки до 5 сантиметрів;

якщо потрібно здійснити ремонт ліній електропередач, підстанцій чи тепломереж.

