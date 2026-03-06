Можно ли пилить деревья, которые растут в вашем дворе без разрешения
- Во дворах многоквартирных домов пилить деревья без разрешения нельзя, поскольку придомовая территория принадлежит общине.
- На частных приусадебных участках решение об удалении деревьев принимает сам владелец без необходимости получения разрешений.
Довольно часто деревья, которые росли во дворе и засохли от старости или болезней люди пилят на дрова. Однако, в отдельных случаях надо знать, можно ли это делать, не имея специального разрешения.
Можно ли срезать дерево в своем дворе?
Во дворах многоквартирных домов пилить деревья нельзя, ведь придомовая территория – это не частная собственность человека, сообщает Бердичевский городской совет. Территория вокруг таких домов принадлежит всей общине.
Община взамен обычно соглашается, что каждый свободно и безвозмездно пользуется этой территорией при условии соблюдения Правил благоустройства. Каждая община разрабатывает такие правила для себя индивидуально.
Если земельный участок находится в частной собственности, или если даже этот участок не приватизирован, но там есть дом или хозяйственные постройки, то есть земельный участок является приусадебным буквально – решение об удалении дерева принимает сам владелец. На свое усмотрение он решает, что ему выращивать на земельном участке и или пилить деревья, что там растут.
Обратите внимание! В таком случае владельцу или владелице не нужно обращаться в любые органы за разрешением.
