Как наказывают за разжигание огня?

Если жарить шашлыки в запрещенном месте, это может закончиться для украинцев штрафом в размере 4590 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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В соответствии с законодательством, нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов влечет за собой штраф от 340 до 1360 гривен. А за оставление на земле непогашенных спичек, окурков, промасленных тряпок или выжигание сухой травы предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1530 до 4590 гривен.

В статье 77-1 КУоАП говорится, что за самовольное выжигание растительности или ее остатков, влечет за собой наложение штрафа на граждан 3060 – 6120 гривен.

Обратите внимание! Прежде чем устроить пикник с шашлыками, важно выяснить, разрешено ли это в выбранной местности.

Где нельзя жечь костер

Запрещается разжигать костры в лесах и лесополосах – независимо от сезона. Это ограничение касается как мангалов, так и любых других устройств для приготовления пищи на открытом пламени.

Кроме того, шашлыки запрещено жарить:

вблизи водоемов – не ближе чем в 30 метрах от воды;

на природоохранных территориях – таких как заповедники, национальные парки, заказники и т.д;

в районах с повышенным риском пожара – это могут быть сельскохозяйственные угодья, торфяники или военные зоны;

в черте города – в частности во дворах, на детских площадках, в скверах и парках, если для этого нет специально оборудованных мест.

Важно! Разрешено разжигать огонь только в открытых для посещения зонах, на обустроенном для этого участке, с помощью мангала. Или же во дворе частного дома, соблюдая нормы пожарной безопасности.