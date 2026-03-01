Что делать с ветками после обрезки деревьев?

Варианты правильной утилизации предлагает Информационное агентство "ОстроВ".

отдельно в материале предлагают такие варианты применения обрезанных веток:

Создание материала для мульчирования. Для этого следует измельчить ветви и использовать их, чтобы сохранять влагу в почве, уменьшить рост сорняков и улучшить структуру почвы. Отмечается, что измельченные ветви разлагаются со временем.

Создание компоста. Ветки добавляют в компост структурности и улучшают аэрацию. Их советуют измельчить на меньшие части перед добавлением в компостную кучу.

Креативное использование. Эксперты рекомендуют рассмотреть вариант с креативным использованием остаток веток в дизайне – как дома, так ни двора. В частности из веток можно создавать декоративные элементы для сада – плетеные заборы, подпоры для растений и тому подобное.

Экологическое использование веток. Остатки после обрезки деревьев можно использовать как топливо для каминов или печей. Еще простой вариант – оставить ветви на разложение в специально отведенном месте, но обеспечить, чтобы место для разложения было далеко от жилых зон, чтобы избежать возможных неприятных запахов.

Если корни или ветви деревьев с соседнего участка проникают на другой, то владелец этого участка может обрезать ветви или корни. Об этом говорится сообщает сообщает "Земельный фонд Украины".

Но только, если проникновение этих веток мешают пользоваться участком по его целевому назначению.

Также следует учесть два фактора:

расстояние от границы прилегающего участка до ствола дерева, высота которого имеет более 3 метров, должно составлять не менее 4 метров; расстояние от границы прилегающего участка до ствола дерева средней высоты (до 3 метров) должно составлять не менее 2 метров.

Важно! Если эти нормативы нарушаются, то можно срезать ветку соседского дерева. Но если дерево в результате вмешательства погибнет, то обоснованные претензии будут к человеку, срезавшему ветки.

Что еще следует знать украинцам?