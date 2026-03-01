Що робити з гілками після обрізання дерев?

Варіанти правильної утилізації пропонує Інформаційне агентство "ОстроВ".

окрема у матеріалі пропонують такі варіанти застосування обрізаних гілок:

Створення матеріалу для мульчування. Для цього слід подрібнити гілки та використовувати їх, аби зберігати вологу в ґрунті, зменшити ріст бур'янів та покращити структуру ґрунту. Наголошується, що подрібнені гілки розкладаються з часом.

Створення компосту. Гілки додають до компосту структурності та покращують аерацію. Їх радять подрібнити на менші частини перед додаванням до компостної купи.

Креативне використання. Експерти рекомендують розглянути варіант з креативним використанням залишок гілок в дизайні – як будинку, так ні двору. Зокрема з гілок можна створювати декоративні елементи для саду – плетені паркани, підпори для рослин тощо.

Екологічне використання гілок. Залишки після обрізки дерев можна використовувати як паливо для камінів або печей. Ще простий варіант – залишити гілки на розкладання в спеціально відведеному місці, але забезпечити, щоб місце для розкладання було далеко від житлових зон, щоб уникнути можливих неприємних запахів.

Якщо корені чи гілки дерев з сусідньої ділянки проникають на іншу, то власник цієї ділянки може обрізати гілки або корені. Про це йдеться повідомляє "Земельний фонд України".

Але тільки, якщо проникнення цих гілок заважають користуватися ділянкою за її цільовим призначенням.

Також слід врахувати два фактори:

відстань від межі прилеглої ділянки до стовбура дерева, висота якого має понад 3 метри, повинна становити не менше 4 метрів; відстань від межі прилеглої ділянки до стовбура дерева середньої висоти (до 3 метрів) повинна становити не менше 2 метрів.

Важливо! Якщо ці нормативи порушуються, то можна зрізати гілку сусідського дерева. Але якщо дерево в результаті втручання загине, то обґрунтовані претензії будуть до людини, що зрізала гілки.

Що ще слід знати українцям?