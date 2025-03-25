Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, вони не лише псують вигляд двору, а й можуть стати причиною травм. Тож що з ними робити, щоб уникнути неприємностей, розповідаємо далі.

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Способи утилізації гілок

Найпростіший варіант – віднести їх на сміттєзвалище. Якщо у вас є відповідний транспорт, ви можете зробити це самостійно або замовити послугу вивезення.

У багатьох містах також діють спеціальні програми утилізації рослинних відходів. Дізнайтеся про такі можливості у вашому населеному пункті.

Якщо ж таких послуг немає, можна скористатися допомогою приватних компаній з вивезенням сміття.

Як креативно використати опалі гілки: дивіться відео

Альтернативні способи використання опалих гілок

Якщо ж ви не хочете викидати гілки на сміття, є інші варіанти їхнього використання. До прикладу, якщо у вас є камін або піч, сухі гілки можна використовувати як паливо. Однак їх потрібно добре висушити перед використанням.

Також деревину можна перетворити на компост, якщо вона не уражена хворобами. Для швидшого розкладання варто подрібнити гілки на менші фрагменти.

Крім того, опалі гілки можна використовувати для облаштування шпаківень або декоративних елементів у саду. Також вони можуть стати основою для зимових композицій та святкових декорацій.

Як бачимо, позбуватися опалих гілок можна різними способами, залежно від ваших можливостей та потреб. Головне – пам'ятати, що гілки не рекомендують палити.