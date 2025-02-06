Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, процес зрубування дерева – лише частина успішного рішення. Підземна коренева система може вирости до 6 метрів глибиною і поширитися ще далі, що робить її потенційно небезпечною для труб або фундаментів будівель. Як видалити корені, аби уникнути небезпеки, розповідаємо далі.

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Фізичне видалення коренів

Якщо коріння велике і можливо завдає пошкоджень, ви можете спробувати викопати його з землі. Це трудомісткий процес, але він забезпечить повне видалення коріння з ділянки.

Використання кам’яної солі

Цей метод вимагає свердла та кам’яної солі. Свердліть отвори у стовбурі та більших коренях, а потім заповніть їх кам’яною сіллю і водою.

Як вбити коріння за допомогою солі: дивіться відео

Повторюйте процес протягом кількох місяців, поки коріння не відімре. Цей спосіб ефективний і не залишає за собою хімічних слідів.

Застосування екологічно чистих методів

Уникайте використання хімічних гербіцидів, таких як гліфосат, які можуть мати негативний вплив на довкілля і тварин.