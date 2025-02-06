Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, процесс срубания дерева – лишь часть успешного решения. Подземная корневая система может вырасти до 6 метров глубиной и распространиться еще дальше, что делает ее потенциально опасной для труб или фундаментов зданий. Как удалить корни, чтобы избежать опасности, рассказываем далее.
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Физическое удаление корней
Если корни большие и возможно наносит повреждения, вы можете попробовать выкопать его из земли. Это трудоемкий процесс, но он обеспечит полное удаление корней с участка.
Использование каменной соли
Этот метод требует сверла и каменной соли. Сверлите отверстия в стволе и больших корнях, а затем заполните их каменной солью и водой.
Как убить корни с помощью соли: смотрите видео
Повторяйте процесс в течение нескольких месяцев, пока корни не отомрут. Этот способ эффективен и не оставляет за собой химических следов.
Применение экологически чистых методов
Избегайте использования химических гербицидов, таких как глифосат, которые могут иметь негативное влияние на окружающую среду и животных.