Дело в том, что это дерево имеет немало особенностей, которые следует учесть перед тем, как добавлять его к собственному ландшафту. Почему не следует сажать березы возле дома – рассказывает 24 Канал.

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Почему береза возле дома может стать ошибкой

Береза имеет мощную разветвленную корневую систему, которая может стать угрозой для фундамента. Корни растут не только вглубь, но и вширь. Если посадить березу очень близко к дому или хозяйственной постройки, то она может легко повредить фундамент, а после это может привести к трещинам на стенах или даже повреждения канализационных систем.

Кроме того, береза является естественным "осушителем" почвы. Ее рекомендуют сажать возле выгребных ям, ведь дерево поглощает большое количество воды из почвы. В то же время, посадив дерево рядом с домом и другими растениями, можно вынести "смертный приговор" другим деревьям, кустам и цветам в саду или на придомовой территории.

Также следует учитывать и особенность самого дерева. Конечно, весной береза очаровывает своей красотой. Большое количество листьев, "сережек" и веточек добавляют ландшафту красоты что весной, что осенью. Однако, это станет и дополнительными хлопотами, когда листья и серьги будут опадать, ведь они не только засоряют территорию, но и могут забивать водостоки.



Где не следует сажать березу / Фото Unsplash

Береза может влиять и на здоровье. Так, во время цветения дерево выделяет много пыльцы, которая является аллергеном. Если жители дома склонны к аллергии или имеют острые реакции на цветение, то это может принести серьезный дискомфорт, если дерево будет расти близко к дому.

Где посадить березу

Впрочем, все вышеперечисленные предостережения не означают, что березу нельзя сажать в собственном дворе. Конечно, дерево может стать украшением ландшафта, однако следует учесть несколько рекомендаций: