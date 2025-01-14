При каком условии можно спилить дерево на улице без разрешения

Многие украинцы во время холодного времени года занимаются заготовкой дров. Однако украинское законодательство четко регламентирует удаление кустов и деревьев в местах общего пользования.

Когда можно срезать деревья на улице

Посадка и удаление деревьев на приусадебном участке в частной собственности осуществляется по решению самого владельца, пользователя земельного участка, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №1045 от 1 августа 2006 года. Деревья можно спилить без согласия соответствующих служб и без уплаты их восстановительной стоимости.

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Даже если земельный участок, на котором расположены жилой дом и хозяйственные постройки, то есть земельный участок является приусадебным не приватизирован, срезать деревья может хозяин по своему усмотрению.

Обратите внимание! Если есть какие-то сомнения, то лучше обратиться в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, где могут дать ответ на вопрос, можно ли срезать определенное насаждение без соответствующего разрешения на это.

Если дерево растет за пределами приусадебного земельного участка, например у забора, в таком случае удаление деревьев осуществляется по решению исполнительного органа городского, поселкового, сельского совета. Для этого лицо, которое хочет срезать зеленые насаждения, должна обратиться в выше указанные органы с заявлением, а соответствующая комиссия, в составе которой и заявитель, изучает этот вопрос, составляет акт обследования тех насаждений, подлежащих удалению, и выдает заявителю копию решения.

В решении указывается и сумма восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих удалению. Поэтому без денег такое действие не всегда можно сделать.

За срезание деревьев заявитель не во всех случаях должен оплатить восстановительную стоимость зеленых насаждений. Так, согласно постановлению КМУ уплата не производится:

во время реконструкции или капитального ремонта объекта благоустройства;

сноса аварийных, сухостойных и фаутных деревьев (то есть с повреждениями и недостатками стволов различного происхождения, а также самосейных и порослевых деревьев с диаметром корневой шейки не более 5 сантиметров;

ликвидации аварийной ситуации на инженерных сетях населенного пункта;

восстановление светового режима в жилом помещении, что затеняется деревьями; достижения деревом возрастной границы и тому подобное.

Важно! Без уплаты восстановительной стоимости осуществляется удаление зеленых насаждений на земельном участке, которая находится в частной собственности, и на приусадебном участке по решению собственника (пользователя) земельного участка.

За незаконно срезанное дерево в пределах населенного пункта, то есть без соответствующего разрешения, предусмотрена административная ответственность, в виде штрафа. Также осуществляется возмещение убытков в зависимости от диаметра пня незаконно срезанного дерева.