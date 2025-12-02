Почему нельзя рубить елку в лесу: какой штраф светит

Впереди Рождество и Новый год, а это значит, что многие будут устанавливать и украшать дома елку. Однако некоторые думают так: почему бы не срубить елку в лесу на обочине дороги вместо того, чтобы покупать ее в специальной официальной точке продажи.

Что будет за незаконную срубку елки

За незаконную срезку дерева можно получить штраф 510 – 1020 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бесплатную юридическую помощь. А если человека уже не впервые за год штрафуют за незаконную вырубку любых деревьев в лесу, то 1020 – 1530 гривен.

Для должностных лиц штраф предусмотрен больший – 2550 – 2550 5100 гривен. Если срубить елку в пределах населенного пункта, то для обычных людей предусмотрено 170 – 510 гривен штрафа, для должностного лица или предпринимателя – 510 – 850 гривен.

Важно! Уголовная ответственность может наступить, если нанести лесу существенный вред. Существенным вред становится, если ущерб превышает 340 гривен. КМУ утверждены таксы для исчисления размера вреда, который причинен лесу или заповедным зонам. Размер этой таксы увеличивается за увеличение диаметра дерева.

Итак, за существенный вред леса предусмотрен штраф 17 – 25,5 тысяч гривен или пробационный надзор на срок до 3 лет, или ограничение или лишение свободы на тот же срок.

Если такие действия совершены повторно или группой лиц – ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Вырубка деревьев в заповедниках или на территориях природно-заповедного фонда наказываются штрафом от 2,55 до 34 тысячи гривен или ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Обратите внимание! Можно проверить, легальна ли елка легальная. Накануне праздников местные власти сообщают места, где официально разрешена продажа елок. Все елки, сосны и ели там должны быть чипированы или содержать этикетки с информацией о лесном хозяйстве и дереве.

