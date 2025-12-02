Чому не можна рубати ялинку в лісі: який штраф світить

Попереду Різдво та Новий рік, а це значить, що багато хто буде встановлювати та прикрашати вдома ялинку. Однак дехто думає так: чому б не зрубати ялинку у лісі на узбіччі дороги замість того, щоб купувати її у спеціальній офіційній точці продажу.

Що буде за незаконне зрубування ялинки

За незаконне зрізання дерева можна отримати штраф 510 – 1020 гривень, повідомляє 24 Канал із посиланням на Безплатну правничу допомогу. А якщо людину вже не вперше за рік штрафують за незаконну вирубку будь-яких дерев у лісі, то 1020 – 1530 гривень.

Читайте також Зимовий збір грибів: чи можна йти по білі гриби у грудні

Для посадових осіб штраф передбачено більший – 2550 – 5100 гривень. Якщо зрубати ялинку в межах населеного пункту, то для звичайних людей передбачено 170 – 510 гривень штрафу, для посадової особи або підприємця – 510 – 850 гривень.

Важливо! Кримінальна відповідальність може настати, якщо завдати лісу істотної шкоди. Істотною шкода стає, якщо збитки перевищують 340 гривень. КМУ затверджені такси для обчислення розміру шкоди, яку заподіяно лісу чи заповідним зонам. Розмір цієї такси збільшується за збільшення діаметра дерева.

Отже, за істотну шкоду лісу передбачено штраф 17 – 25,5 тисячі гривень або пробаційний нагляд на строк до 3 років, або обмеження чи позбавленням волі на той самий строк.

Якщо такі дії вчинені повторно чи групою осіб – обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Вирубка дерев у заповідниках або на територіях природно-заповідного фонду караються штрафом від 2,55 до 34 тисячі гривень або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Зверніть увагу! Можна перевірити, чи ялинка легальна. Напередодні свят місцева влада повідомляє місця, де офіційно дозволено продаж ялинок. Усі ялинки, сосни та смереки там повинні бути чиповані або містити етикетки з інформацією про лісове господарство та дерево.

Де можна пиляти дрова: які діють обмеження щодо заготівлі?