Для многих украинцев консервация – это не только банальные запасы продуктов на зиму, но и творческий процесс. Особенно это касается консервирования компота.

Какая получается стоимость одной банки компота?

Рецептов консервированного компота существует множество, пожалуй, столько же, сколько и заботливых хозяек и хозяев в Украине, сообщает 24 Канал. Однако рассмотрим стандартный рецепт и узнаем, во сколько выйдет стоимость продуктов с расчетом на одну банку.

В основном компоты консервируют в трехлитровые банки, поэтому расчет продуктов надо вести именно на такой объем. Так, на одну банку необходимы следующие составляющие в таких количествах:

Вишни – 300 граммов;

– 300 граммов; Яблоки – 50 граммов;

– 50 граммов; Малина – 50 граммов;

– 50 граммов; Сахар – 250 граммов.

Воду возьмем из-под крана, поэтому учитывать ее стоимость не будем.

Так, вишни сейчас можно купить по 35 гривен за килограмм, 300 граммов будет стоить 10,50 гривны. Яблоки сейчас довольно дорогие, средняя стоимость достигает 75 гривен за килограмм, соответственно 50 граммов будут стоить 3,75 гривны. 50 граммов малины по нынешним средним по рынку ценам будут стоить около 20 гривен. 250 граммов сахара будут стоить 8,47 гривны.

Обратите внимание! В общем банка консервированного компота объемом 3 литра в среднем выйдет примерно в 42,72 гривны.