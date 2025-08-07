Для багатьох українців консервація – це не лише банальні запаси продуктів на зиму, а й творчий процес. Особливо це стосується консервування компоту.

Яка виходить вартість однієї банки компоту?

Рецептів консервованого компоту існує безліч, мабуть, стільки ж, скільки й дбайливих господинь та господарів в Україні, повідомляє 24 Канал. Однак розглянемо стандартний рецепт і дізнаємось, у скільки вийде вартість продуктів з розрахунком на одну банку.

Читайте також Консервація огірків на часі: скільки коштує засолити банку

Здебільшого компоти консервують у трилітрові банки, тому розрахунок продуктів треба вести саме на такий об'єм. Так, на одну банку необхідні наступні складники у таких кількостях:

Вишні – 300 грамів;

– 300 грамів; Яблука – 50 грамів;

– 50 грамів; Малина – 50 грамів;

– 50 грамів; Цукор – 250 грамів.

Воду візьмемо з-під крана, тому враховувати її вартість не будемо.

Так, вишні зараз можна купити по 35 гривень за кілограм, 300 грамів буде коштувати 10,50 гривні. Яблука зараз доволі дорогі, середня вартість сягає 75 гривень за кілограм, відповідно 50 грамів будуть коштувати 3,75 гривні. 50 грамів малини за нинішніми середніми по ринку цінами будуть коштувати близько 20 гривень. 250 грамів цукру будуть коштувати 8,47 гривні.

Зверніть увагу! Загалом банка консервованого компоту об'ємом 3 літри у середньому вийде приблизно у 42,72 гривні.