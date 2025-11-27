Цены на масло могут упасть: что влияет на стоимость

В течение нескольких последних лет на украинском рынке молочных продуктов наблюдалась тенденция к росту стоимости жирных продуктов. Однако сейчас обстоятельства складываются таким образом, что цены могут пойти вниз.

Масло в Украине будет дешеветь в будущем

Жирные молочные продукты продолжат дешеветь в Украине – уже к Новому году падение цен может достичь 30 – 35%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока. Такая тендеция сохранится до первой половины 2026 года.

Читайте также На рынке сливочного масла Украины все сложно: импорт продолжает расти

Заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас рассказала, что основной причиной удешевления молочки является снижение стоимости продукции на европейском рынке.

Начиная с конца лета, цены на масло в мире снизились более чем на 30%. Украинские экспортеры продавали этот продукт в ЕС в прошлом году по 7 евро за килограмм. Сейчас эта стоимость составляет не выше 4,5 евро,

– говорит эксперт.

Сейчас украинские переработчики переориентируются на внутреннего потребителя, и снижение цен на масло уже заметно. Это будет продолжаться в дальнейшем, прогнозирует Елена Жупинас, но преимущественно в виде акций в сетях продаж: на 30 – 35% на полках магазинов.

Такое снижение, свою очередь, значительно повлияло на закупочные цены на сырое молоко. Так, в середине ноября стоимость молока класса "экстра", которое соответствует европейским требованиям, снизилась на 17%. При таких условиях многие производители работают "в себестоимость", а некоторые – даже в убыток, добавила эксперт.

Вопрос цены и качества: почему украинцы чаще покупают сыр из ЕС?