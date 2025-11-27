Ціни на масло можуть впасти: що впливає на вартість

Протягом кількох останніх років на українському ринку молочних продуктів спостерігалася тенденція до зростання вартості жирних продуктів. Однак наразі обставини складаються таким чином, що ціни можуть піти униз.

Масло в Україні буде дешевшати

Жирні молочні продукти продовжать дешевшати в Україні – вже до Нового року падіння цін може сягнути 30 – 35%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока. Така тендеція збережеться до першої половини 2026 року.

Заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас розповіла, що основною причиною здешевлення молочки є зниження вартості продукції на європейському ринку.

Починаючи з кінця літа, ціни на масло у світі знизилися на понад 30%. Українські експортери продавали цей продукт до ЄС минулого року по 7 євро за кілограм. Зараз ця вартість становить не вище 4,5 євро,

– говорить експертка.

Нині українські переробники переорієнтовуються на внутрішнього споживача, і зниження цін на масло вже помітно. Це триватиме надалі, прогнозує Олена Жупінас, але переважно у вигляді акцій у мережах продажу: на 30 – 35% на полицях магазинів.

Таке зниження, своєю чергою, значно вплинуло на закупівельні ціни на сире молоко. Так, у середині листопада вартість молока класу "екстра", яке відповідає європейським вимогам, знизилася на 17%. За таких умов чимало виробників працюють "у собівартість", а деякі – навіть у збиток, додала експертка.

