Цены на подсолнечник в Украине пошли вниз: переработчики уменьшают закупки

В Украине фиксируют постепенное снижение цен на подсолнечник после периода высоких котировок. Аналитики связывают эту тенденцию со сдержанной закупочной активностью перерабатывающих предприятий.

Вскоре ожидается снижение цен на подсолнечник

На украинском рынке подсолнечника наблюдается постепенное удешевление сырья, которое еще недавно удерживало высокие ценовые уровни, сообщают в аналитическом департаменте сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках Всеукраинского аграрного совета. Перерабатывающие заводы осторожнее подходят к закупкам, что уже сказывается на динамике цен.

По оценкам аналитиков, значительное предложение подсолнечника позволило переработчикам закрыть около 60–70 процентов потребностей на февраль. В то же время их закупочная активность постепенно снижается, а готовность платить премии сверх индикативных цен фактически исчезла. Если в начале прошлой недели участники рынка еще были готовы торговаться и предлагать надбавки, то сейчас уже появляются первые попытки давления на цены.

В краткосрочной перспективе эксперты ожидают дальнейшей коррекции котировок. В пиковые периоды подсолнечник с масличностью 48 процентов продавался на уровне 29 500 – 29 700 гривен за тонну для небольших партий. Сейчас же цены преимущественно находятся в диапазоне 28 800 – 29 000 гривен за тонну, а дальнейшее снижение может составить 500 – 700 гривен за тонну.

Обратите внимание! В то же время аналитики не видят предпосылок для резкого обвала рынка. Предложение подсолнечника остается ограниченным, что формирует относительно устойчивую ценовую базу. При отсутствии существенных негативных факторов в феврале – марте рынок может снова попробовать протестировать уровни 29 500 – 30 000 гривен за тонну.

