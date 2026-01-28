Что способствовало росту цен на подсолнечник?

В Украине наблюдается стремительное повышение закупочных цен на подсолнечник, которое стало максимальным в текущем сезоне 2025 – 2026 годов, сообщает Grain Trade. Импульс рынку придали рост стоимости подсолнечного масла в мире и повышение курса доллара Соединенных Штатов Америки относительно гривны на межбанковском валютном рынке.

Ограниченные объемы предложения украинского подсолнечного масла на экспорт вызвали дальнейший рост котировок российской продукции. За неделю цены на российское подсолнечное масло повысились на 20 – 30 долларов Соединенных Штатов Америки за тонну – до 1270 – 1280 долларов Соединенных Штатов Америки за тонну на условиях франко-борт, Черное море.

На этом фоне выросли и цены спроса со стороны Индии: стоимость поставок с доставкой в Мумбаи повысилась до 1390 – 1400 долларов Соединенных Штатов Америки за тонну на условиях стоимость, страхование и фрахт, что также на 20 – 30 долларов Соединенных Штатов Америки больше, чем неделей ранее.

В Украине экспортные цены спроса на подсолнечное масло за последнюю неделю выросли на 20 – 30 долларов Соединенных Штатов Америки за тонну – до 1270–1280 долларов Соединенных Штатов Америки с доставкой до портов. Всего с начала года рост составляет уже 50 – 60 долларов Соединенных Штатов Америки за тонну.

На этом фоне закупочные цены на подсолнечник за неделю повысились на 1000 – 1500 гривен за тонну – до 29 000 – 30 000 гривен за тонну, или 590 – 610 долларов Соединенных Штатов Америки без налога на добавленную стоимость (при масличности 50 процентов) с доставкой на перерабатывающие заводы. В отдельных сделках цены превышали 30 500 гривен за тонну.

Какой фактор дополнительно подталкивает цены?

Дополнительным фактором подорожания стало ослабление гривны: в течение недели курс доллара Соединенных Штатов Америки на межбанке достигал 43,56 – 43,59 гривны, а цены на подсолнечное масло доходили до 1300 долларов Соединенных Штатов Америки за тонну. Это позволило переработчикам выгодно реализовать продукцию и оперативно повысить закупочные цены на сырье.

В то же время спрос на подсолнечник остается ограниченным во времени. Часть перерабатывающих предприятий, в частности на юге Украины, пока не планирует запуск производства из-за постоянных обстрелов и проблем с электроснабжением, поэтому аналитики советуют аграриям воспользоваться текущей волной роста цен.

