Вскоре ожидается снижение цен на подсолнечник

На украинском рынке подсолнечника наблюдается постепенное удешевление сырья, которое еще недавно удерживало высокие ценовые уровни, сообщают в аналитическом департаменте сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках Всеукраинского аграрного совета. Перерабатывающие заводы осторожнее подходят к закупкам, что уже сказывается на динамике цен.

Читайте также Треть заводов стоит: что происходит с экспортом масла в Украине

По оценкам аналитиков, значительное предложение подсолнечника позволило переработчикам закрыть около 60–70 процентов потребностей на февраль. В то же время их закупочная активность постепенно снижается, а готовность платить премии сверх индикативных цен фактически исчезла. Если в начале прошлой недели участники рынка еще были готовы торговаться и предлагать надбавки, то сейчас уже появляются первые попытки давления на цены.

В краткосрочной перспективе эксперты ожидают дальнейшей коррекции котировок. В пиковые периоды подсолнечник с масличностью 48 процентов продавался на уровне 29 500 – 29 700 гривен за тонну для небольших партий. Сейчас же цены преимущественно находятся в диапазоне 28 800 – 29 000 гривен за тонну, а дальнейшее снижение может составить 500 – 700 гривен за тонну.

Обратите внимание! В то же время аналитики не видят предпосылок для резкого обвала рынка. Предложение подсолнечника остается ограниченным, что формирует относительно устойчивую ценовую базу. При отсутствии существенных негативных факторов в феврале – марте рынок может снова попробовать протестировать уровни 29 500 – 30 000 гривен за тонну.

Цены на подсолнечник в Украине взлетели до сезонного максимума: что этому способствовало?