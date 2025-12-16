Цены на рапс в ЕС падают: Канада наращивает поставки

В ЕС продолжает падать цена на рапсовый шрот в разгар сезона экспорта, дополнительно снижаясь из-за накопления запасов. Крупнейшим поставщиком стала Канада, хотя в прошлом году страна вообще не поставляла рапс в ЕС.

Канада завалила рынок ЕС рапсом

Сейчас в ЕС происходит сезонное увеличение внутренних запасов рапсового шрота вместе с активным его импортом, а также снижение спроса на соевый шрот после переноса внедрения регламента EUDR, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". Это приводит к снижению цен на рапсовый шрот в ЕС в начале декабря.

Так, по состоянию на 9 декабря спотовые цены на рапсовый шрот (FOB Гамбург) составляли 216 долларов за тонну, что на 10% ниже показателя в начале ноября и на 28% – соответствующего показателя год назад.

На ценовую ситуацию также влияют высокие запасы рапсового шрота в ЕС. По данным Еврокомиссии, импорт рапсового шрота в ЕС с начала 2025/26 маркетингового года по состоянию на 7 декабря достиг 432,5 тысячи тонн, что более чем вдвое превышает соответствующий показатель прошлого года.

Обратите внимание! Основной рост был обеспечен поставками из Канады – до 324,8 тысячи тонн, тогда как в прошлом году эта страна не осуществляла поставки продукта в ЕС.

