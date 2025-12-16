Канада завалила ринок ЄС ріпаком

Наразі в ЄС відбувається сезонне збільшення внутрішніх запасів ріпакового шроту разом з активним його імпортом, а також зниження попиту на соєвий шрот після перенесення впровадження регламенту EUDR, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". Це призводить до зниження цін на ріпаковий шрот у ЄС на початку грудня.

Так, станом на 9 грудня спотові ціни на ріпаковий шрот (FOB Гамбург) становили 216 доларів за тонну, що на 10% нижче показника на початку листопада і на 28% – відповідного показника рік тому.

На цінову ситуацію також впливають високі запаси ріпакового шроту в ЄС. За даними Єврокомісії, імпорт ріпакового шроту до ЄС від початку 2025/26 маркетингового року станом на 7 грудня сягнув 432,5 тисячі тонн, що більш ніж удвічі перевищує відповідний показник минулого року.

Зверніть увагу! Основне зростання було забезпечено постачаннями з Канади – до 324,8 тисячі тонн, тоді як минулого року ця країна не здійснювала постачання продукту до ЄС.

