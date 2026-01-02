Мировые цены на сахар обвалились до минимумов за восемь лет

Цены на сахар-сырец в мире за год упали более чем на 20% из-за ожиданий рекордного профицита на фоне роста производства в Бразилии и Индии. В то же время неопределенность с урожаем в Таиланде может частично сдержать дальнейшее падение котировок.

Почему обвалилась стоимость сахара?

Цены на сахар-сырец подверглись наибольшему годовому падению за восемь лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Стоимость падает, поскольку этот подсластитель обременен перспективой избыточных запасов.

Читайте также Стоимость сахара-сырца упала ниже всего за 5 лет

Хотя самый активный контракт в Нью-Йорке вырос в среду, цены упали примерно на 22% в этом году, что является самым большим падением с 2017 года. Фьючерсы на белый сахар в Лондоне упали более чем на 15%, что является крупнейшим годовым спадом с 2018 года.

Обратите внимание! Ожидается, что увеличение производства в ведущем экспортере Бразилии и восстановление производства в ключевого производителя Индии приведут к тому, что предложения значительно превысят подавленный спрос. Рынок может распространить потери сахара-сырца до низкого диапазона в 14 центов в ближайшие дни, если это не будет нарушено неожиданным изменением политики или неблагоприятными погодными условиями, сказал Арно Лориоз, основатель брокерской компании Deepcore.

Однако растущая неопределенность в отношении объемов производства в Таиланде грозит разрушить часть профицита. Производство отстало от прошлогоднего уровня после задержки переработки сахарного тростника, что побудило ведущего аналитика Covrig Клаудиу Коврига снизить оценку урожая в стране на 400 000 – 450 000 тонн.

Производство сахара в Таиланде продолжает удивлять, хотя и снижается,

– сказал Ковриг.

Он сейчас видит меньший мировой профицит в 3,6 миллиона тонн по сравнению с предыдущей оценкой в 4,1 миллиона тонн: "Не все сахароварни работают, а некоторые районы все еще пострадали от пограничной напряженности с Камбоджей и недостатка рабочей силы".

Производители ЕС бьют тревогу: настаивают немедленно прекратить импорт сахара из Украины