Світові ціни на цукор обвалилися до мінімумів за вісім років

Ціни на цукор-сирець у світі за рік впали більш ніж на 20% через очікування рекордного профіциту на тлі зростання виробництва в Бразилії та Індії. Водночас невизначеність із врожаєм у Таїланді може частково стримати подальше падіння котирувань.

Чому обвалилась вартість цукру?

Ціни на цукор-сирець зазнали найбільшого річного падіння за вісім років, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Вартість падає, оскільки цей підсолоджувач обтяжений перспективою надлишкових запасів.

Читайте також Вартість цукру-сирцю впала найнижче за 5 років

Хоча найактивніший контракт у Нью-Йорку зріс у середу, ціни впали приблизно на 22% цього року, що є найбільшим падінням з 2017 року. Ф'ючерси на білий цукор у Лондоні впали більш ніж на 15%, що є найбільшим річним спадом з 2018 року.

Зверніть увагу! Очікується, що збільшення виробництва у провідному експортері Бразилії та відновлення виробництва у ключового виробника Індії призведуть до того, що пропозиції значно перевищать пригнічений попит. Ринок може поширити втрати цукру-сирцю до низького діапазону в 14 центів найближчими днями, якщо це не буде порушено неочікуваною зміною політики або несприятливими погодними умовами, сказав Арно Лоріоз, засновник брокерської компанії Deepcore.

Однак зростаюча невизначеність щодо обсягів виробництва в Таїланді загрожує зруйнувати частину профіциту. Виробництво відстало від торішнього рівня після затримки переробки цукрової тростини, що спонукало провідного аналітика Covrig Клаудіу Коврига знизити оцінку врожаю в країні на 400 000 – 450 000 тонн.

Виробництво цукру в Таїланді продовжує дивувати, хоча й знижується,

– сказав Ковріг.

Він зараз бачить менший світовий профіцит у 3,6 мільйона тонн порівняно з попередньою оцінкою в 4,1 мільйона тонн: "Не всі цукроварні працюють, а деякі райони все ще постраждали від прикордонної напруженості з Камбоджею та нестачі робочої сили".

Виробники ЄС б'ють на сполох: наполягають негайно припинити імпорт цукру з України