Стоимость сахара на больших международных рынках пошла вниз. Ценовое падение фиксируется из-за высокого уровня производства в Бразилии.

Почему цены на сахар в мире упали?

Фьючерсы на сахар-сырец на мировых биржах достигли самого низкого уровня за более чем два месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Падение цен происходит, поскольку инвесторы делают ставку на избыток поставок от ведущего поставщика Бразилии.

Самый активный контракт в пятницу упал на 1,1%, до самого низкого уровня с 3 июля. Фьючерсы направляются ко второму недельному падению подряд.

Обратите внимание! Цены на сахар в Бразилии сейчас ниже так называемого паритета этанола, что означает, что сахарный завод будет иметь большую прибыль от производства биотоплива, чем подсластителя, если учитывать текущие цены. Тем не менее, последние данные указывают на то, что сахароварни продолжают отдавать предпочтение производству сахара, поскольку многие из них уже зафиксировали цены на значительную часть своей продукции в этом сезоне.

Нам, вероятно, понадобится больше рост цен на этанол, чтобы заставить сахароварни отказаться от контрактов на экспорт сахара, или устойчивая скидка на сахар по сравнению с этанолом, чтобы изменить планы на следующий год,

– говорит аналитик McDougall Global View Майкл Макдугалл.

Экспорт бразильского сахара также был сильным до сих пор, превышая средний показатель за последние пять лет, сообщил аналитик StoneX Педро Антикера в пятничной записке. "Вместе данные об урожае и экспорт подтверждают нарратив о достаточной доступности бразильской продукции, поддерживая негативный тон, который доминирует в ценах".

Сколько сахар стоит в украинских магазинах?

Журналисты 24 Канала исследовали цены за 1 килограмм сахара в украинских сетях супермаркетов:

Auchan 30,90 гривны;

30,90 гривны; Megamarket 37,30 гривны;

37,30 гривны; Metro 29,90 гривны;

29,90 гривны; Novus 29,99 гривны;

29,99 гривны; АТБ 29,90;

29,90; Варус 30,90.

