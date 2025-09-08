Вартість цукру на великих міжнародних ринках пішла униз. Цінове падіння фіксується через високий рівень виробництва у Бразилії.

Чому ціни на цукор у світі впали?

Ф'ючерси на цукор-сирець на світових біржах досягли найнижчого рівня за понад два місяці, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Падіння цін відбувається, оскільки інвестори роблять ставку на надлишок постачання від провідного постачальника Бразилії.

Найактивніший контракт у п'ятницю впав на 1,1%, до найнижчого рівня з 3 липня. Ф'ючерси прямують до другого тижневого падіння поспіль .

Зверніть увагу! Ціни на цукор у Бразилії зараз нижчі за так званий паритет етанолу, що означає, що цукровий завод матиме більший прибуток від виробництва біопалива, ніж підсолоджувача, якщо враховувати поточні ціни. Тим не менш, останні дані вказують на те, що цукроварні продовжують надавати перевагу виробництву цукру, оскільки багато з них уже зафіксували ціни на значну частину своєї продукції цього сезону.

Нам, ймовірно, знадобиться більше зростання цін на етанол, щоб змусити цукроварні відмовитися від контрактів на експорт цукру, або стійка знижка на цукор порівняно з етанолом, щоб змінити плани на наступний рік,

– говорить аналітик McDougall Global View Майкл Макдугалл.

Експорт бразильського цукру також був сильним досі, перевищуючи середній показник за останні п'ять років, повідомив аналітик StoneX Педро Антікера у п'ятничній записці. "Разом дані про врожай та експорт підтверджують наратив про достатню доступність бразильської продукції, підтримуючи негативний тон, який домінує в цінах".

Скільки цукор коштує в українських магазинах?

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни за 1 кілограм цукру в українських мережах супермаркетів:

Auchan 30,90 гривні;

30,90 гривні; Megamarket 37,30 гривні;

37,30 гривні; Metro 29,90 гривні;

29,90 гривні; Novus 29,99 гривні;

29,99 гривні; АТБ 29,90;

29,90; Varus 30,90.

