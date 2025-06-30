Цены на сыр изменятся к осени: что повлияет на динамику стоимости продукта

Сыр в Украине сейчас уже достигает рекордных показателей по сравнению с прошлыми годами. Однако эксперты прогнозируют, что подорожание, которое сейчас наблюдается, может быть не окончательным.

Что будет с ценами на сыр дальше

Сыр на полках украинских магазинов уже, казалось бы, подорожал до критической черты, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Фокус". Однако, по мнению специалистов, его стоимость продолжит расти и дальше.

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Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка отметил, что цены на сыр зависят от стоимости сырья и затрат на переработку, в частности, электроэнергию.

Иностранный сыр – дешевле украинского. Так, средняя цена украинского твердого сыра Гауда в супермаркетах – около 587 гривен за килограмм, тогда как импортный стоит 398 гривен за килограмм, что на 30 – 40 % меньше.

Если игнорировать эту ситуацию – импорт продолжит расти, украинский ценовой сегмент останется потерянным. Нужно постепенное внедрение мероприятий, которые смогут увеличить долю отечественного продукта на прилавках магазинов как со стороны государства, так и бизнеса,

– говорит аналитик.

Обратите внимание! В то же время руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что как молочная продукция в целом, так и твердый сыр, может подешеветь летом, потому что скот перевели на открытый выпас.