Иногда бывают случаи, когда арендатор передает землю, которую арендует другим людям в субаренду. Однако можно ли это делать, не уведомив арендодателя знают не все.

Можно ли отдавать в субаренду арендованную землю?

Субаренда земли – это передача арендатором арендованного им земельного участка в пользование третьему лицу на определенный срок, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". При этом арендатор остается ответственным перед арендодателем за выполнение условий основного договора аренды земли.

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Ключевым моментом, что касается субаренды, является статья 8 Закона Украины "Об аренде земли". Она четко определяет, что арендованный земельный участок или его часть может передаваться арендатором в субаренду без изменения целевого назначения, если это предусмотрено договором аренды или с письменного согласия арендодателя (кроме случаев, определенных законом).

Обратите внимание! Если в течение одного месяца арендодатель не направит письменное уведомление о своем согласии или возражении, арендованный земельный участок или его часть может быть передан в субаренду.

То есть законодательство устанавливает прямое требование о необходимости разрешения арендодателя на субаренду. Если в договоре аренды земли есть пункт, который позволяет арендатору передавать участок в субаренду без разрешения Арендодателя, то отдельное письменное разрешение не требуется.

Важно! Если в договоре аренды не решен вопрос субаренды, или же субаренда разрешена, но с определенными условиями, то необходимо получить письменное согласие арендодателя.