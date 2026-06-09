Агрокомпания отсудила у России более 117 миллионов гривен убытков

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск предприятия "АГРОТРЕЙД" к России. Он признал убытки от оккупации и боевых действий на сумму более 117 миллионов гривен.

Суд полностью удовлетворил иск агропредприятия

Хозяйственный суд Харьковской области полностью удовлетворил иск предприятия Группы "АГРОТРЕЙД" ООО "Укрзернопром Шевченково" расположенное в селе Новониколаевка Купянского района, передает 24 Канал. Суд постановил взыскать с российской федерации более 117 миллионов гривен убытков, причиненных во время оккупации и боевых действий в Харьковской области в 2022 году.

Смотрите также Фермерам будут компенсировать расходы на удобрения: правительство готовит новую программу поддержки

Иск был подан к российской федерации в лице ее министерства юстиции.

Суд установил доказанность факта значительных имущественных потерь предприятия и подтвердил прямую причинно-следственную связь между нанесенными убытками и военной агрессией российской федерации.

По результатам независимой экспертной оценки, общая сумма убытков составила более 117 миллионов гривен. В нее вошли потери в результате уничтожения и хищения зерновых запасов, повреждения производственной и имущественной инфраструктуры, а также похищения и уничтожения транспортных средств и другого имущества предприятия во время оккупации территории.

В компании готовят новые иски по военным убыткам

Суд, исследовав материалы дела и представленные доказательства, признал исковые требования обоснованными и принял решение об их полном удовлетворении.

В то же время пока отсутствует практический механизм принудительного исполнения подобных решений. Ожидается, что в будущем компенсация может осуществляться в рамках международных репарационных механизмов или за счет замороженных активов государства-агрессора.

Это решение является результатом системной работы компании по фиксации и юридического подтверждения убытков, нанесенных в результате войны. Мы последовательно документируем потери, формируем доказательную базу и обращаемся в суд. Такие решения имеют принципиальное значение, ведь официально подтверждают ответственность российской федерации за нанесенный ущерб. Это один из первых шагов в серии подобных дел, которые мы уже реализуем,

– прокомментировала решение суда заместитель директора юридического департамента Группы "АГРОТРЕЙД" Анжелика Вагоровская.

Для Группы "АГРОТРЕЙД" это решение является первым в ряде исков о возмещении убытков, нанесенных предприятиям компании в результате боевых действий в Харьковской и других областях Украины.

Сейчас идет подготовка новых исков по другим пострадавшим предприятиям. Все потери системно фиксируются и документируются с привлечением независимых экспертов и соответствующих уполномоченных органов.