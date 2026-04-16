Агро 24 Агроновости "На жаль, запізно": журналіст розповів про ситуацію з Ізраїлем та українським зерном з ТОТ
16 апреля, 19:53
"К сожалению, поздно": журналист рассказал о ситуации с Израилем и украинским зерном с ВОТ

Валерия Моргун
Основні тези
  • Министр иностранных дел Израиля сообщил, что судно с украинским зерном уже покинуло порт Хайфа.
  • Судно "ABINSK" получило разрешение на разгрузку в Израиле, несмотря на информацию о похищенном зерно с оккупированных территорий.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в четверг, 16 апреля, отправил текстовое сообщение своему украинскому коллеге Андрею Сибизи. Он написал, что судно, которое прибыло в порт Хайфа, уже его покинуло.

Что известно о ситуации с украинским зерном с оккупированных территорий?

Поэтому корабль уже невозможно задержать, о чем сообщил журналист Axios Барак Равид в социальной сети Х.

Он написал, что МИД Израиля знал об этом судне за две недели до его прибытия в порт. Кроме того, чиновники Украины сообщили, что четко дали понять Израилю: они требуют конфискации груза пшеницы.

Напомним, что судно ABINSK было принято в Хайфе (Израиль) с грузом пшеницы, которая фактически была похищена россиянами с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщала журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец" Екатерина Яресько на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что судно загрузилось на якорной стоянке порта Кавказ. В то же время груз был доставлен из оккупированных украинских портов. ABINSK ожидал разрешения от Израиля с 23 марта, и получил его 12 апреля.

Что еще следует знать о сложившейся ситуации?

  • Украина еще 23 марта сообщила Израилю о судне "ABINSK" и возможном происхождении груза – с оккупированных территорий. Киев получил заверения относительно надлежащего реагирования.
  • Несмотря на полученную информацию, 12 – 14 апреля судну разрешили разгрузку в порту Хайфа.
  • Украина считает, что судно "ABINSK" может быть привлечено к деятельности "теневого флота" России. Кремль может использовать корабль для незаконного вывоза, транспортировки и реализации похищенного украинского зерна с временно оккупированных территорий. Ресурсы в частности могут быть направлены на войну России против Украины.