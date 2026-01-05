АРМА продало почти за 2,5 миллиона долларов арестованное судно, заходившее в Крым

АРМА через систему "Прозорро.Продажи" реализовало судно USKO MFU, задержанное в Рени после рейса в оккупированный Севастополь за краденым зерном. По результатам аукциона в госбюджет поступит почти 6,9 миллиона гривен с учетом таможенных платежей.

Судно, возившее зерно из оккупированного Севастополя продали

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов продало судно USKO MFU через электронную систему "Прозорро.Продажи", сообщает 24 Канал со ссылкой на АРМА. Судно было задержано в июле 2024 года в порту Рени после захода во временно оккупированный Севастополь.

Аукцион состоялся по голландской модели и стал третьей попыткой реализации актива. Торги организовала аккредитованная площадка "Полонекс", выбранная АРМА на конкурсной основе. Победителем стало ООО "Уневерсал ЛТД", которое приобрело судно по стартовой цене 2,48 миллиона гривен.

Кроме стоимости лота, покупатель оплатит таможенные платежи на сумму 4,42 миллиона гривен. Общие поступления в государственный бюджет составят 6,9 миллиона гривен, средства уже зачислены на счета агентства.

Судно выставляли на продажу еще в июне этого года. В АРМА отмечают, что, несмотря на необходимость технической доработки, актив имеет инвестиционную привлекательность благодаря наличию силового агрегата, базовой навигационной системы и возможности дальнейшего восстановления или переоснащения.

