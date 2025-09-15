Цены на свинину в августе сильно выросли: сколько стоит килограмм
- В августе 2025 года средняя стоимость свинины в Украине выросла до 248,93 гривны за килограмм, что более чем на 60 гривен больше, чем в январе того же года.
- Промышленное производство свинины уменьшилось на 14 – 15% по сравнению с 2024 годом, а в супермаркетах цены колеблются от 195 до 249 гривен за килограмм.
Цены на мясо в Украине неуклонно растут уже несколько лет. Однако стоимость свинины выросла едва ли не больше всего.
Почему свинина дорожает на рынках Украины?
Стоимость свинины в Украине в 2025 году росла ежемесячно, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Государственной службы статистики. Восходящий рост цен фиксируется из-за того, что производство в этом году падает более быстрыми темпами, чем в прошлом году.
Промышленное производство свинины уменьшилось на 14 – 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а общее сокращение отрасли оценивают на уровне около 10%. Кроме того, рекордно уменьшилось поголовье свиней в 2025 году до менее чем 2,9 миллиона голов. Это непосредственно повлияло на объемы производства и цены.
Важно! Если еще в январе 2025 года средняя стоимость свинины была 188,05 гривны за килограмм, то в августе стоимость выросла до 248,93 гривны за килограмм. Стоимость выросла более чем на 60 гривен за полгода.
Журналисты 24 Канала исследовали цены на свинину в популярных супермаркетах Украины:
Свинина грудинка грудинка, 1 килограмм
- Metro 213,10 гривны;
- Novus 204,00 гривны;
- Megamarket 249,00 гривен;
- Auchan 195,00 гривен.
АЧС уже охватила 51 страну: болезнь угрожает продовольственной безопасности мира
Африканская чума свиней распространилась на 51 страну с января 2024 до мая 2025 года, в частности, впервые зафиксированы случаи в Черногории, Албании и Шри-Ланке.
Зарегистрировано 14 918 вспышек, из них 3 678 среди домашних свиней и 11 240 в дикой фауне, что повлекло потери в свинохозяйствах на 605 225 голов.