Цены на мясо в Украине неуклонно растут уже несколько лет. Однако стоимость свинины выросла едва ли не больше всего.

Почему свинина дорожает на рынках Украины?

Стоимость свинины в Украине в 2025 году росла ежемесячно, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Государственной службы статистики. Восходящий рост цен фиксируется из-за того, что производство в этом году падает более быстрыми темпами, чем в прошлом году.

Промышленное производство свинины уменьшилось на 14 – 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а общее сокращение отрасли оценивают на уровне около 10%. Кроме того, рекордно уменьшилось поголовье свиней в 2025 году до менее чем 2,9 миллиона голов. Это непосредственно повлияло на объемы производства и цены.

Важно! Если еще в январе 2025 года средняя стоимость свинины была 188,05 гривны за килограмм, то в августе стоимость выросла до 248,93 гривны за килограмм. Стоимость выросла более чем на 60 гривен за полгода.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на свинину в популярных супермаркетах Украины:

Свинина грудинка грудинка, 1 килограмм

Metro 213,10 гривны;

Novus 204,00 гривны;

Megamarket 249,00 гривен;

Auchan 195,00 гривен.

