Компания, связанная с Медведчуком вывозила зерно и другие ресурсы с оккупированных территорий

Связанная с госизменником Виктором Медведчуком компания занималась вывозом зерна, титана и угля с оккупированных территорий Украины. Украденные товары вывозили через Крым за границу.

Компания Медведчука зашла на оккупированные территории

В 2023 году журналисты проекта "Система" публиковали расследование, что на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях сменился главный поставщик логистических услуг. Фирма Флоранс вытеснила компанию Центр эффективных логистических решений, которую связывали с украинским олигархом времен Януковича Сергеем Курченко, и начала вывозить уголь, кокс, чугун и сталь.

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Тогда журналисты сообщили о связях Флоранс с Медведчуком. Журналисты "Слідство.Інфо" изучили документы оккупационных структур, доступ к которым получили IT-специалисты организации KibOrg, и обнаружили, что сфера деятельности Флоранс после полномасштабного вторжения России шире, чем сообщалось ранее. При этом компания не находится под украинскими санкциями.

"Флоранс" по меньшей мере 2023 года участвовала в вывозе зерна из оккупированной части Запорожской области в оккупированный Крым, откуда его отправили в Стамбул. Планирование логистики, судя по изученным журналистами письмам, происходит на уровне министерства сельского хозяйства России.

Обратите внимание! Кроме того, расследователи обнаружили в массиве документов повестку дня совещания, которое проводил в 2022 году так называемый Совет министров Республики Крым с участием кремлевской марионетки Сергея Аксенова, и подготовленные к совещанию информационные справки. В одной из них рассказывалось о деятельности компании Титановые Инвестиции, которая производит в оккупированном Крыму диоксид титана.

К похищению причастны люди из орбиты Медведчука

Центр журналистских расследований ранее сообщал, что до декабря 2021 года актив контролировал украинский олигарх Дмитрий Фирташ, а потом он попал в сферу влияния друзей Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов.

В справке говорилось о том, что нужно организовать погрузку и отгрузку продукции Титановых Инвестиций, используя оккупированную часть Херсонской области, и что с компанией "Флоранс" уже заключен договор о транспортно-экспедиционных услугах. "Слідство.Інфо" получило информацию из российской налоговой, судя по которой, "Флоранс" в 2024 году получила 211,2 миллиона российских рублей (более 2 миллионов долларов США) от Титановых Инвестиций за эти "услуги".

Как говорится в расследовании, в январе 2025 года структура собственности Флоранс изменилась – из соучредителей вышла фирма Терминал и россиянин Тимофей Костин, связанный с Медведчуком. Новым бенефициаром стала компания АО Алиот, владелец которой Тимур Сатдаров, вероятно, является подставным лицом – журналисты пишут, что до этого он продавал в Россию крафтовую консервацию. Журналистам не удалось установить, чьи интересы он представляет.

Украденные товары идут и в Беларусь

Белорусский расследовательский центр также сообщил, что Флоранс поставляет товары с оккупированных украинских территорий на предприятия Беларуси. По их информации, 2024 году компания перевозила преимущественно металл и минеральное сырье, а в конце года появилась новая позиция – антрацит. В этом году перевозки продолжаются в существенно меньших масштабах. Так, за 2024 год с оккупированных территорий было доставлено 674 вагона грузов, из них более 40% – в последнем квартале, а за первый квартал 2025 года – только 30 вагонов.

Как говорится в расследовании, грузы перевозят с оккупированных территорий Украины в Россию по железной дороге, а оттуда – в Беларусь. Флоранс организует перевозки на российском участке маршрута до белорусской границы. Среди основных получателей продукции оказались белорусский автомобильный гигант БелАЗ, Осиповичский завод транспортного машиностроения и минский производитель стройматериалов Керамин.