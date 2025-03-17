В Украине растет стоимость тепличных огурцов: какие цены в магазинах

На рынках Украины начали дорожать тепличные огурцы. На рост стоимости, который усилился на прошлой неделе повлиял целый ряд факторов.

Почему возобновилось подорожание огурцов

На прошлой неделе в Украине в сегменте тепличных огурцов установилась тенденция к росту цен, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По словам аналитиков, подорожание овощей в Украине обусловлено повышенным спросом на эту продукцию на фоне достаточно ограниченного предложения.

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На позапрошлой неделе выборка огурцов в местных тепличных комбинатах заметно сократилась, тогда как торговая активность в этом сегменте несколько усилилась.

На сегодня украинские тепличные комбинаты готовы отгружать овощи в диапазоне 85 – 125 грн/кг (2,05 – 3,01 доллара за килограмм), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели. По словам представителей комбинатов, подорожание стимулируют сразу несколько факторов.

Обратите внимание! Прежде всего, росту цен способствует заметное сокращение предложения огурца на рынке, поскольку выборки в местных теплицах существенно снизились. При этом поставки этой продукции из Турции сократилось до минимума, что также дает возможность местным производителям повышать цены, учитывая достаточно активный спрос в данном сегменте.

Какая стоимость огурцов в магазинах

Журналисты 24 Канала исследовали цены на огурец в популярных магазинах Украины:

Огурцы гладкие 1 килограмм

Metro 109,90 гривны;

109,90 гривны; Megamarket 159,00 гривны;

Огурцы короткоплодные 1 килограмм

Auchan 109,80 гривны;

Огурцы Эстафета 1 килограмм

Auchan 139,90 гривны;

139,90 гривны; Metro 155,90 гривны;

155,90 гривны; Мегамаркет 222,60 гривны.

Аналитики отмечают, что стоимость тепличного огурца на украинском рынке сегодня остается на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом игроки рынка уверены, что вскоре эта продукция может начать дешеветь под давлением увеличения предложения тепличного огурца из местных комбинатов.