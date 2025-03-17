В Украине растет стоимость тепличных огурцов: какие цены в магазинах
- Рост цен на тепличные огурцы в Украине обусловлен повышенным спросом на фоне ограниченного предложения, а также сокращением поставок из Турции.
- Стоимость огурцов на 10% ниже, чем в прошлом году, но ожидается дальнейшее удешевление из-за увеличения предложения из местных теплиц.
На рынках Украины начали дорожать тепличные огурцы. На рост стоимости, который усилился на прошлой неделе повлиял целый ряд факторов.
Почему возобновилось подорожание огурцов
На прошлой неделе в Украине в сегменте тепличных огурцов установилась тенденция к росту цен, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По словам аналитиков, подорожание овощей в Украине обусловлено повышенным спросом на эту продукцию на фоне достаточно ограниченного предложения.
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На позапрошлой неделе выборка огурцов в местных тепличных комбинатах заметно сократилась, тогда как торговая активность в этом сегменте несколько усилилась.
На сегодня украинские тепличные комбинаты готовы отгружать овощи в диапазоне 85 – 125 грн/кг (2,05 – 3,01 доллара за килограмм), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели. По словам представителей комбинатов, подорожание стимулируют сразу несколько факторов.
Обратите внимание! Прежде всего, росту цен способствует заметное сокращение предложения огурца на рынке, поскольку выборки в местных теплицах существенно снизились. При этом поставки этой продукции из Турции сократилось до минимума, что также дает возможность местным производителям повышать цены, учитывая достаточно активный спрос в данном сегменте.
Какая стоимость огурцов в магазинах
Журналисты 24 Канала исследовали цены на огурец в популярных магазинах Украины:
Огурцы гладкие 1 килограмм
- Metro 109,90 гривны;
- Megamarket 159,00 гривны;
Огурцы короткоплодные 1 килограмм
- Auchan 109,80 гривны;
Огурцы Эстафета 1 килограмм
- Auchan 139,90 гривны;
- Metro 155,90 гривны;
- Мегамаркет 222,60 гривны.
Аналитики отмечают, что стоимость тепличного огурца на украинском рынке сегодня остается на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом игроки рынка уверены, что вскоре эта продукция может начать дешеветь под давлением увеличения предложения тепличного огурца из местных комбинатов.