Довоенных условий торговли с ЕС уже не будет: в Минагрополитики рассказали о перспективах

Украина уже не будет торговать с Евросоюзом по условиям довоенных времен. Сейчас в ЕС обсуждают компромиссные правила доступа украинской агропродукции к рынку ЕС.

Условия торговли с ЕС меняются

Министр агрополитики Виталий Коваль рассказал, что возвращение Украины к довоенным условиям торговли с ЕС не произойдет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Будет наработан компромиссный вариант, который учтет интересы как украинских, так и европейских фермеров.

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По словам министра, во время встречи с еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Кристофом Хансеном стороны обсудили реальную динамику торговли и определенные ключевые проблемные точки, которые ранее озвучивал Евросоюз.

Ранее мы больше видели эмоции со стороны Евросоюза, и эти эмоции подогревали некоторые масс-медиа. Встреча была очень конструктивной и базировалась именно на обсуждении. Что важно понимать – промежуточный положительный результат такой первой делегации, это то, что возвращение к условиям торговли довоенных времен точно не будет,

– отметил Коваль.

В то же время в ближайшее время нужно разработать компромиссный вариант и четкий алгоритм сотрудничества, говорит министр. Он должен касаться предсказуемой торговли, контролируемых объемов и дальнейшего доступа украинской агропродукции к рынок ЕС.

Нам важно сохранить устойчивость сельских территорий, а украинские фермеры в Сумской, Черниговской, Харьковской областях должны иметь доступ к европейскому рынку, потому что он премиальный,

– говорит Виталий Коваль.

Важно! Также он напомнил, что 52% всего, что мы экспортируем от Украины из агропродукции, идет на рынки Европы.