Украина экспортирует в ЕС значительную долю агропродукции

ЕС продолжал импортировать сельскохозяйственную продовольственную продукцию от различных торговых партнеров, среди которых главными источниками были Бразилия, Великобритания и Украина, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ЕС по торговле сельскохозяйственной продукцией в 2024 году. Импорт увеличился из Кот-д'Ивуара, Украины и Нигерии, а снизился из России и Австралии.

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Обратите внимание! В отчете говорится, что Украина была третьим источником импорта агропродовольственной продукции в ЕС в 2024 году (8% от общей стоимости импорта ЕС). Аграрный импорт из Украины в ЕС вырос на 11%, если сравнить с 2023 годом (+1,3 миллиарда евро), и достиг 13 миллиардов евро.

Это было связано с увеличением доли в импорте двух ключевых товаров: растительных масел (3 миллиарда евро в 2024 году, + 946 миллионов евро по сравнению с 2023 годом), а также масличных и белковых зерновых культур (3,1 миллиарда евро, + 709 миллионов евро).

Экспорт украинских зерновых в ЕС сократился на 12% в стоимостном объеме (до 4,5 миллиарда евро) из-за снижения цен, но его объем вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом.

Важно! В то же время общий объем европейского аграрного импорта в 2024 году достиг рекордного показателя в 171,8 миллиарда евро (+ 8% по сравнению с 2023 годом, или + 12,4 миллиарда евро).