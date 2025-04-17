Конгрессмен США решил продавать Индии мясо коров

Американский политик, конгрессмен и республиканец Джек Кимбл попал в скандальную ситуацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в соцсети X конгрессмена. На фоне торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем он оконфузился своим заявлением из-за незнания общеизвестного факта об индуистах.

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Джек Кимбл предложил прекратить торговое сотрудничество с Китаем по по поставкам говядины. Ранее в КНР заявили, что больше не будут покупать этот вид мяса в США.

Республиканец предложил продавать говядину Индии / Скриншот со страницы Джека Кимбла в X

Я хорошо знаю, что Китай прекратил импорт нашей говядины. Мы не единственный поставщик говядины в мире, но Китай также не единственная огромная страна. Если они собираются отойти от нас, мы должны сделать то же самое и начать продавать больше нашей говядины в Индию,

– написал конгрессмен.

Сообщение республиканца вызвало волну высмеивания, поскольку в Индии подавляющее большинство населения не потребляет говядину, потому что корова там считается священным животным, о чем ему напомнили в комментариях.

Интересно! Однако республиканец не сдался и продолжил "кринжировать" под своим сообщением, считая что он прав. Когда ему написали, что в Индии не употребляют мясо коров – он пообещал это исправить.

Джек Кимбл пообещал изменить отношение Индии к говядине / Скриншот со страницы Джека Кимбла в X