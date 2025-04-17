Конгресмен США вирішив продавати Індії м'ясо корів

Американський політик, конгресмен та республіканець Джек Кімбл потрапив у скандальну ситуацію, повідомляє 24 Канал із посиланням на допис у соцмережі X конгресмена. На тлі торгової війни між Сполученими Штатами та Китаєм він осоромився своєю заявою через незнання загальновідомого факту про індуїстів.

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Джек Кімбл запропонував припинити торгову співпрацю з Китаєм щодо постачання яловичини. Раніше в КНР заявили, що більше не будуть купувати цей вид м'яса у США.

Республіканець запропонував продавати яловичину Індії / Скріншот зі сторінки Джека Кімбла у X

Я добре знаю, що Китай припинив імпорт нашої яловичини. Ми не єдиний постачальник яловичини у світі, але Китай також не єдина величезна країна. Якщо вони збираються відійти від нас, ми повинні зробити те саме й почати продавати більше нашої яловичини в Індію,

– написав конгресмен.

Допис республіканця викликав хвилю висміювання, оскільки в Індії переважна більшість населення не споживає яловичину, бо корова там вважається священною твариною, про що йому нагадали у коментарях.

Цікаво! Однак республіканець не здався і продовжив "крінжувати" під своїм дописом, вважаючи що він правий. Коли йому написали, що в Індії не вживають м'ясо корів – він пообіцяв це виправити.

Джек Кімбл пообіцяв змінити ставлення Індії до яловичини / Скріншот зі сторінки Джека Кімбла у X