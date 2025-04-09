Какие выгоды для Украины от соглашения

Украина подписала обновленное соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ – Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Это перезапуск соглашения 2010 года, адаптирован к новой реальности. Он открывает новые возможности для украинского бизнеса на крупных рынках с высокой покупательной способностью,

– отметил он.

Новое соглашение включает обновленные разделы по упрощению процедур торговли, санитарных и фитосанитарных мер, государственных закупок, технического сотрудничества и защиты интеллектуальной собственности. Также добавили новые главы: электронная коммерция, поддержка малого и среднего бизнеса, торговля и устойчивое развитие. Эти меры помогут украинским производителям.

Кроме того, подписываем отдельные обновления к соглашениям с Норвегией, Исландией и Швейцарией в сфере сельского хозяйства. Это позволит уменьшить барьеры и расширить доступ украинских товаров на эти рынки,

– добавил Шмыгаль.

Соглашение включает современные правила происхождения товаров, и это открывает путь к более глубокой интеграции в европейские цепи поставок.