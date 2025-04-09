Які вигоди для України від угоди

Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ – Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном, повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Це перезапуск угоди 2010 року, адаптований до нової реальності. Він відкриває нові можливості для українського бізнесу на великих ринках з високою купівельною спроможністю,

– зазначив він.

Нова угода включає оновлені розділи щодо спрощення процедур торгівлі, санітарних та фітосанітарних заходів, державних закупівель, технічної співпраці та захисту інтелектуальної власності. Також додали нові глави: електронна комерція, підтримка малого та середнього бізнесу, торгівля і сталий розвиток. Ці заходи допоможуть українським виробникам.

Крім того, підписуємо окремі оновлення до угод із Норвегією, Ісландією та Швейцарією у сфері сільського господарства. Це дозволить зменшити бар'єри й розширити доступ українських товарів на ці ринки,

– додав Шмигаль.

Угода включає сучасні правила щодо походження товарів, і це відкриває шлях до глибшої інтеграції в європейські ланцюги постачання.