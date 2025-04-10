Україна експортує до ЄС значну частку агропродукції

ЄС продовжував імпортувати сільськогосподарську продовольчу продукцію від різноманітних торгових партнерів, серед яких головними джерелами були Бразилія, Велика Британія й Україна, повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ЄС щодо торгівлі сільськогосподарською продукцією у 2024 році. Імпорт збільшився з Кот-д'Івуару, України й Нігерії, а знизився з Росії та Австралії.

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Зверніть увагу! У звіті йдеться, що Україна була третім джерелом імпорту агропродовольчої продукції в ЄС у 2024 році (8% від загальної вартості імпорту ЄС). Аграрний імпорт з України до ЄС зріс на 11%, якщо порівняти з 2023 роком (+1,3 мільярда євро), й сягнув 13 мільярдів євро.

Це було пов'язано із збільшенням долі в імпорті двох ключових товарів: рослинних олій (3 мільярди євро у 2024 році, + 946 мільйонів євро порівняно з 2023 роком), а також олійних та білкових зернових культур (3,1 мільярда євро, + 709 мільйонів євро).

Експорт українських зернових до ЄС скоротився на 12% у вартісному обсязі (до 4,5 мільярда євро) через зниження цін, але його обсяг зріс на 6% у порівнянні з попереднім роком.

Важливо! Водночас загальний обсяг європейського аграрного імпорту у 2024 році сягнув рекордного показника у 171,8 мільярда євро (+ 8% у порівнянні з 2023 роком, або + 12,4 мільярда євро).